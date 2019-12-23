روحاني: لا مفر أمام أميركا من رفع الضغوط عن إيران

اعتبر الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ خلال استقباله وزير الخارجية ​الهند​ي سابرامانيام جايشانكار أنه "لا مفر أمام ​الإدارة الأميركية​ من رفع الضغوط المشددة عن ​ايران​ عاجلا أم آجلا، قبل أو بعد ​الانتخابات الرئاسية​ في ​الولايات المتحدة​"، مشيراً إلى أنه "لا شك بأن العلاقات والتعاون بين إيران والهند سيشهدان المزيد من التطور مستقبلا في ظل الإرادة الراسخة لحكومتي وشعبي البلدين".

ورأى أن "من شأنه إضفاء المزيد من التحرك في مسار تنمية العلاقات الثنائية"، مشيراً إلى أن "اللقاءات والمحادثات بين مسؤولي البلدين جاءت على الدوام بنتائج إيجابية في المزيد من تطوير العلاقات"، لافتاً إلى أن "إكمال سكك حديد جابهار إلى زاهدان وربطها بسكك الحديد العامة في إيران يمكنه فضلا عن الارتقاء بمكانة ميناء جابهار، أن يؤدي لتحول في التعاون التجاري للمنطقة ونقل السلع عبر مسار أقصر وأرخص ولحسن الحظ أن جهدا مضاعفا يبذل اليوم لتحقيق هذا الأمر".