نجل جمال خاشقجي: القضاء السعودي أنصفنا اليوم وحقق العدالة

ركّز نجل الصحافي السعودي المقتول ​جمال خاشقجي​، صلاح خاشقجي، على أنّ "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "اليوم، القضاء أنصفنا نحن أبناء خاشقجي. ونؤكّد ثقتنا في القضاء السعودي بمستوياته كافّة وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له".