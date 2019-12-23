مدفيديف يكلّف الحكومة بصياغة تدابير الرد على حزمة جديدة من عقوبات واشنطن

كلّف رئيس الوزراء الروسي ​ديمتري مدفيديف​ ​الحكومة​ بصياغة تدابير جوابية ضد العقوبات الأمريكية التي استهدفت مشروع أنابيب "السيل الشمالي-2"، لضخ ​الغاز​ الروسي إلى ​ألمانيا​، مؤكداً أن "ممارسات ​الولايات المتحدة​ بعيدة عن التنافس الشريف وتتناقض مع جميع الاتفاقات الدولية ومبادئ التجارة العالمية".

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، إن ​روسيا​ سترد بالمثل على ​العقوبات الأميركية​ ​الجديدة​، التي ستؤثر على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.