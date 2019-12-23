مدفيديف يكلّف الحكومة بصياغة تدابير الرد على حزمة جديدة من عقوبات واشنطن

كلّف رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الحكومة بصياغة تدابير جوابية ضد العقوبات الأمريكية التي استهدفت مشروع أنابيب "السيل الشمالي-2"، لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا، مؤكداً أن "ممارسات الولايات المتحدة بعيدة عن التنافس الشريف وتتناقض مع جميع الاتفاقات الدولية ومبادئ التجارة العالمية".
وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا سترد بالمثل على العقوبات الأميركية الجديدة، التي ستؤثر على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.
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