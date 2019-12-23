واشنطن بوست: رفض السعودية التعامل مع محققين مستقلين في جريمة قتل خاشقجي يشير إلى أن المحاكمة مفبركة

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن "رفض السعودية التعامل مع محققين مستقلين في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يشير إلى أن المحاكمة مفبركة"، مشيرةً إلى أن "الأحكام الصادرة على قتلة خاشقجي اليوم تفتقر إلى الشفافية"، لافتةً إلى أن "المسؤولينبأعلى هرم الحكومة السعودية لا يزالون يتهربون من تحمل مسؤولية مقتل خاشقجي".
وكانت النيابة العامة السعودية، أعلنت في وقت سابق، إصدار المحكمة الجزائية أحكاما بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل خاشقجي، بالإضافة إلى قرارات بالسجن بحق 3 متهمين آخرين، لمدة تصل إلى 24 عاما في القضية عينها.
وأكدت النيابة العامة السعودية في مؤتمر صحفي حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في القضية، مشيرة إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.
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