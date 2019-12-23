مقتل ستة جنود إثر هجوم لمسلحي "بوكو حرام" في نيجيريا

أفادت مصادر أمنيّة لوكالة "فرانس برس" بـ"مقتل ستة جنود كانوا على متن قافلة عسكريّة، في مكمن نصبه "جهاديّون" ينتمون إلى حركة "بوكو حرام"، في قرية تونغوشي بشمال شرق نيجيريا".
ولفتت إلى "مقتل ثلاثة "جهاديين" في الاشتباك الّذي اندلع مع الجنود عقب الكمين".
وكان قد تمّ استهداف تونغوشي والمنطقة المحيطة بها مرّات عدّة من قِبل تنظيم "داعش" في إفريقيا الغربية وحركة "بوكو حرام" المنافسة.
وامتدّ النزاع إلى الجوار في النيجر وتشاد والكاميرون، ما أدّى إلى تشكُّل تحالف لمحاربة الجماعات "الجهادية" على المستوى الإقليمي.
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