عمل أهالي ​طريق الجديدة​ على ​قطع طريق​ ​كورنيش المزرعة​ بالاتجاهين بحاويات ​النفايات​ وذلك احتجاجا على تكليف ​حسان دياب​ ​تأليف الحكومة​ ورفضا لتصريحات عضو تكتل "​لبنان القوي​"" النائب ​زياد أسود​ عن تيار "المستقبل".

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