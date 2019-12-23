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سلطات كييف تتفق مع الانفصاليين على تبادل أسرى

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اسماء السيد - كييف: اتفقت سلطات كييف والانفصاليين المقربين من روسيا في شرق البلاد، الاثنين على تبادل للاسرى قبل نهاية 2019، وهو احد اجراءات خفض التصعيد التي انبثقت عن قمة باريس للسلام.

وأعلنت داركا اوليفر المتحدثة باسم مفاوضي كييف "توصلنا الى اتفاق لتبادل الاسرى قبل نهاية العام، كما وسبق ان أعلن في نتائج قمة ’النورمندي’ بباريس". وضمت القمة روسيا واوكرانيا وفرنسا والمانيا.

وأكد الممثل الروسي بوريس غريزلوف وكذلك الانفصاليون الخبر للوكالات الروسية. وتم التوصل للاتفاق خلال مؤتمر ثلاثي عبر الفيديو بين الاطراف الثلاثة.

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وخلف النزاع اكثر من 13 الف قتيل منذ 2014.

واتاحت اتفاقات مينسك للسلام في 2015 تراجعا كبيرا للعنف لكن التسوية السياسية للنزاع لازالت متعثرة.

وتبادلت موسكو وكييف في سبتمبر عدداً كبيراً من الاسرى، في اول مؤشر انفراج بين الجارين منذ 2014.

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