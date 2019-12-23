مقتل ستة جنود إثر هجوم في نيجيريا







اسماء السيد - كانو: قتل ستة جنود في كمين نصبه الأحد جهاديون ينتمون لحركة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا، حسبما أفادت مصادر أمنية الإثنين. وشن مسلحون هجوما على قافلة عسكرية خارج قرية تونغوشي التي تبعد 22 كيلومتراً عن ميديغوري، كبر مدن ولاية بورنو. وقال مصدر أمني "أصيبت مركبة بقذيفة آر بي جي ما أدى إلى مقتل ستة جنود كانوا على متنها". Advertisements واشار مصدر أمني آخر إلى مقتل ثلاثة جهاديين في الاشتباك الذي اندلع مع الجنود عقب الكمين. وتم استهداف تونغوشي والمنطقة المحيطة بها مرات عدة من قِبل تنظيم الدولة الاسلامية في افريقيا الغربية وحركة بوكو حرام المنافسة. واسفر التمرد الإسلامي المستمر منذ نحو عقد في شمال شرق نيجيريا عن مقتل 35 الف شخص ونزوح حوالي مليوني شخص. وامتد النزاع إلى الجوار في النيجر وتشاد والكاميرون، ما أدى إلى تشكل تحالف لمحاربة الجماعات الجهادية على المستوى الإقليمي.

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