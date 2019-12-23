إيران: نمتلك 50 طنا من الماء الثقيل









اسماء السيد - نصر المجالي: أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن طهران تمتلك 60 طنا من الماء الثقيل في مفاعل أراك، وقال إننا لم ولن نسعى لتصنيع السلاح النووي، وفق فتوى المرشد الأعلى.

وقال صالحي، عقب إعلانه تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل "آراك" النووي، اليوم الاثنين، إننا قمنا باستخدام 51 إلى 52 نظاما لتشغيل المفاعل، مشيرا إلى أن "البلوتونيوم الذي يتم إنتاجه في إيران في الوقت الراهن لا يمكن استخدامه لصناعة القنابل الذرية".

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رئيس الطاقة الايراني علي صالحي

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، حسب وكالة (فارس) أن أوروبا إذا لجأت إلى آلية فض النزاع، فإنها ستقضي على الاتفاق النووي، ما يتعارض مع ما تعلنه.

وقال صالحي: "لو لجأت أوروبا إلى آلية فض النزاع فإنها ستقضي على الاتفاق النووي، وذلك يتعارض مع ما أعلنته حيال الاتفاق النووي". وأضاف: "أوروبا تريد الحفاظ على الاتفاق النووي، لكن هل لديها القدرة على الوقوف أمام أميركا؟".

وأكد: "إيران أعلنت موقفها وحددته بشكل نهائي وغير قابل للتراجع وموقفها من التفاوض هو أنها لن تتفاوض حول الشطر الفني من الاتفاق النووي، ولن تتفاوض ما لم تلغ العقوبات بشكل كامل".

ويشارك في مشروع إعادة تصميم وصنع هذا المفاعل مختلف الخبراء والإخصائيين الإيرانيين، حيث يعد هذا المشروع من المشاريع الأكثر تعقيدا في مجال الصناعات النووية، ويحظى بأعلى درجات المعايير الدولية.

