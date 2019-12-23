شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يستمع لشهادة الزميلين أحمد جمال وأبوليلة فى تحقيق حول طفايات الحريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب صباح غد الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد حول تحقيق الخليج 365 الاستقصائى الذى يكشف تصنيع طفايات حريق مغشوشة غير مطابقة للمواصفات، وأرسل أعضاء اللجنة دعوة للزميلين أحمد جمال الدين ومحمد أبو ليلة، من أجل حضور فعاليات تلك الجلسة للاستماع لشهادتهم حول ما كشفوه فى ذلك التحقيق الاستقصائي.

وكان النائب البرلمانى محمد فؤاد قدم تقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار طفايات الحريق مجهولة المصدر بالسوق المصرى وغياب الرقابة موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية و وزير التجارة والصناعة.

Advertisements

وكتب نصًا الطلب: أنه حسبما ورد فى تحقيق استقصائى صادر عن جريدة الخليج 365 يوم 30 نوفمبر يكشف رحلة تصنيع طفايات حريق مغشوشة يبين أن الطفايات الخارجة من هذه الورش بها درجات من الخلل سواء فى حجم البودرة نفسها أو فى كمية العناصر والمواد المختلطة حيث يستخدمون بودرة تعتمد بشكل أساسى على كربونات الكالسيوم دون مراعاة للحجم المطلوب أو العناصر المضافة إليها لذلك لا تقوم بعملها فى الإطفاء كما أن جسم الطفاية يقوم على درجة ضغط والرأس أيضًا وهو علم لا يتوفر لدى العاملين بهذه الورش.

وتابع: "لذا ونظرًا لوقوع عدد من الحوادث الناتجة عن هذه الطفايات المغشوشة ونظرًا لازدياد حجم حوادث الحريق فى مصر مؤخرًا بحسبما رصدها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بلغت فى عام 2016 لـ45 و697 حادثة واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول بـ7289 حادثة".

واستطرد: "لذا نظرًا لانتشار عدد من الطفايات مجهولة المصدر بالسوق المصرى ونظرًا لخطورة مثل هذه الصناعات وضرورة ضبطها ومعاقبة مرتكبيها أتقدم إلى سيادتكم بطلب الإحاطة هذا إلى أن يحال للجنة الصناعة واتخاذ ما يلزم حيال ذلك".