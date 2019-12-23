شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على "مخالفات البناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، بعد الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء، فى مجموعة.

وشهدت الجلسة، الموافقة على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة سنة من تاريخ صدور العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.

كما وافق البرلمان فى جلسته المنعقدة اليوم، علي جواز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاث أقساط سنويا وبدون فوائد، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

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وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة: "لازم عضو مجلس النواب يقدم نفسه للوزير على أنه ممثل للشعب ولا ينحنى إطلاقا.. أنا باشوفه بينحنى ميصحش".

وتابع: "كل ما المجلس يكون قوى يستطيع أن يفرض إرادته فى المحافظات والوزارات، لازم المجلس يكون قوى أمام الحكومة والانحناء من النائب مينفعش أنت ممثل للشعب".