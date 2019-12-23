شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين: 560 عملاً فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اللجنة الإدارية بمسابقة جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين من حصر الأعمال المشاركة فى المسابقة هذا العام.

وأكد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، أن المسابقة هذا العام شهدت أكبر نسبة مشاركة بعد أن بلغ عدد الأعمال الصحفية المشاركة 560 عملاً مقارنة بـ526 عملاً عام 2018، و428 عملاً عام 2017.

وأضاف كامل أن المسابقة شهدت تعديلاً فى لائحتها بمضاعفة قيمة الجوائز العامة لتبلغ 15 ألف للأولى و8 آلاف للثانية، مشيرا إلى أن المجلس وافق على طلبات 11 زميلا وزميلة للمشاركة فى المسابقة بأعمال صحفية منشورة فى صحف ومواقع غير معتمدة بالنقابة وفقا للائحة المسابقة الجديدة.

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وتابع :"وشهد فرع صحافة الفيديو المستحدث هذا العام مشاركة 12 عملا لأول مرة وبلغت أكبر نسبة مشاركة فى فرع التحقيقات بـ81 عملاً تلاه فرع الحوار الصحفى بـ70 عملاً ومن المقرر أن تعلن نتيجة المسابقة خلال 45 يوما".