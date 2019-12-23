شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..مباشر قطر تكشف تاريخ المافيا القطرية فى معاداة الخليج والعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، عن سبب الخلاف بين النظام القطرى ومحيطه الخليجى، والذى يعود إلى طموح المافيا القطرية ورغبتها فى تغيير المنطقة على النحو الذى ترى فيها مصلحتها، والتى تعتمد عبر إثارة الفتن وبخاصة فى البحرين والإمارات والسعودية.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن تميم بن حمد ، دمية الأعاجم يكابر بالقمم الخليجية رغم بوادر حسن النية والوساطات لكن فى الحين ذاته هرول ملبياً لإشارة كل من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، والرئيس الإيرانى حسن روحانى لحضور قمة شق الصف الإسلامى.

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واستعرض تقرير "مباشر قطر"، تصريحات رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركى الفيصل بن عبد العزيز، التى أدلى بها مؤخراً ويكشف خلالها الدور الخبيث الذى تلعبه قطر منذ 20 عاماً، والجهود الخليجية المبذولة من أجل منعها من ممارسة مخططات التخريب ودمجها فى البيت الخليجى.