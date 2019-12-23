"الوطنية للتدريب" تستقبل الدفعة الثالثة من تأهيل الشباب الإفريقى للقيادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة؛ لبدء التدريب بالبرنامج والذى يعد نواة لخلق لغة حوار واحدة بين شباب القارة لتصبح معه الأكاديمية منصة لتبادل الآراء والرؤى بين الشباب الإفريقى.

يمثل شباب هذه الدفعة 37 دولة أفريقية، ويتراوح أعمارهم من 18 إلى 30 عاما، ويستمر التدريب بالبرنامج لمدة ستة أسابيع يتم فيها استخدام أساليب تدريبية غير تقليدية كورش العمل والأنشطة العملية ونماذج المحاكاة والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى البرنامج السياحى الذى يشمل الجانب الثقافي والاقتصادى والعلمى والرياضى، ومن أهم ما يتم تناوله مع الدارسين هو التحديات التى تواجه القارة الإفريقية، وتتاح الفرصة لهم لتقديم أطروحات لتلك التحديات؛ الأمر الذى يساهم فى بناء قادة المستقبل من كافة الدول الإفريقية.

الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة قد أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من قارة إفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة، ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقى من جميع البلاد بالقارة فى برنامج تدريبى واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

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وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.