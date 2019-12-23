الزراعة: مخاطبة البنك الزراعي لبحث حالات التعثر بمشروعات الإنتاج الحيواني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم مخاطبة البنك الزراعي لبحث ودراسة حالات التعثر الخاصة بمشروعات الإنتاج الحيواني والمشروع القومي لإحياء البتلو؛ لضمان استمرارية المشروع بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا الفترة الماضية، حيث كانت قد وصلت نسبة سداد المستفيدين منه 100%.
وأضاف القصير - في تصريح اليوم الاثنين- : "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجهوا برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومحاولة إيجاد حلول خارج الصندوق، والعمل الجماعي والبحث عن حلول لملفات الأمن الغذائي وتطوير نظم الري ودعم الأسمدة".
وأوضح أنه سيتم دراسة حالات التعثر حالة حالة ومساعدة أصحابها بالتعاون مع البنك الزراعي، مشيرًا إلى أن رؤيته لتطوير العمل داخل الوزارة خلال الفترة المقبلة تستهدف زيادة حالة الرضا لدى المزارع والمربي، وإحداث تغيير ملموس على أرض الواقع وعلاج المشاكل التي تواجههم.
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