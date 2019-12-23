قطع المياه عن القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، قطع مياه الشرب بمدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة العاشرة مساءً وإلى الرابعة من فجر غدٍ الثلاثاء، وذلك لإجراء أعمال الغسيل الدوري للشبكات بالكلور.

أهابت الشركة، في بيان، بجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، على توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​