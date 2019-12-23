"تبدأ ٤ أبريل".. التعليم تعلن جدول الثانوية العامة للمصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، جداول امتحانات الدور الأول لامتحانات الطلاب المصريين المغتربين الذين يدرسون بنظام "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسى 2019/2020.
تبدأ امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام 2019/2020، يوم السبت الموافق 4/4/2020 بدلاّ من السبت الموافق 11/4/2020 نظراّ لاحتفالات الأخوة المسيحيين بالأعياد.
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