"قومي المرأة" ينظم ندوة حول التوعية بأضرار ختان الإناث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

نظم منتدى منظمات المجتمع المدنى بالمجلس القومي للمراة، الاثنين، ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المراة وتوعية الأسرة المصرية بأضرار ختان الإناث"، وذلك في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى أطلقها المجلس القومى للمرأة.

وكانت الندوة بحضور الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر المنتدى والدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس، وعضوات وأعضاء لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس، وأعضاء الجمعيات الأهلية التابعة للمنتدى، وعدداً من سيدات وفتيات حي الأسمرات.

وأكد الدكتور نبيل صموئيل، أن الندوة تستهدف التوعية بقضايا العنف ضد المرأة وخاصة قضية الختان، وأشار إلى أن المنتدى يولى اهتماما كبيراً بقضايا العنف ضد المرأة.

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وعرضت الدكتورة أمل فيليب المستشار الاجتماعى والصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس الأضرار الصحية لختان الإناث والنسب والتوزيع الجعرافي له.

وتناول الدكتور سامح يسرى استشارى الصحة النفسية الجانب النفسي لإجراء جريمة ختان الإناث وأن صدمة التعرض للختان لا يتم محوها من ذاكرة المرأة مع مرور الوقت.

وفى ختام الندوة عرض الدكتور نبيل صموئيل مجموعة من التوصيات التى خرجت بها الندوة، وهى أنه لا تراجع عن ان الختان جريمة في حق المرأة، والتركيز على دور الإعلام في مكافحة هذه الجريمة، وضرورة إجراء دراسات اجتماعية وطبية لتفسير الظاهرة والاستعانه بنتائج هذه الدراسات في تغيير النظرة إلى جريمة ختان الإناث، والتركيز على القضية الجدلية للمفاهيم الدينية المغلوطة التى تقف حائلا نحو تغيير السلوك نحو محاربة الجريمة.

تضمنت الندوة عرضاً مسرحياً تفاعلياً بعنوان "كلمة السر" لفرقة من كل حتة للفنون ، وشهد العرض تفاعلا كبيرا من جانب الحضور بكيفية التعامل مع حالات مثل التحرش والاستغلال الاقتصادى للمرأة، كما تضمنت عرض فيلم "وبس" إنتاج جمعية الفن للتنمية.