175 مليون دولار مساعدات عسكرية أمريكية لدول البلطيق في 2020

أعلنت وزارة الدفاع في إستونيا، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة خصصت مبلغ 175 مليون دولار أمريكي مساعدات عسكرية إلى دول البلطيق وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لعام 2020.

وذكرت وزارة الدفاع الإستونية - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أنه فضلا عن المساعدات العسكرية العامة بقيمة 125 مليون دولار أمريكي، فإن واشنطن خصصت للمرة الأولى بندا منفصلا في الميزانية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لتعزيز الإمكانات الدفاعية الجوية للدول الثلاث

الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والواقعة على الحدود مع روسيا.وقال وزير الدفاع الإستوني جوري لويك - في بيان اليوم - إن الهدف العام من المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الدول الثلاث هي تعزيز "موقف الردع والدفاع في دول البلطيق بما في ذلك المجال الجوي وخاصة في مجال الدفاع الجوي.وأضاف البيان أن "الحليف (الأمريكي) يؤكد بوضوح التزامه تجاه الدفاع الجماعي للجانب الشرقي لأوروبا"، مشددا على أن "الانتقال من المراقبة الجوية إلى الدفاع الجوي يتطلب قرارا مشتركا من جميع الحلفاء (في الناتو) إلا أن الموقف الأمريكي والدعم العملي له أهمية عظيمة."وأشار إلى أن الدفاع الجوي اللائق لمنطقة البلطيق يجب أن يتألف من نظام إنذار مبكر فعال وقدرات مراقبة ومنظومة أسلحة مضادة للطائرات وأفراد مؤهلة.وذكر البيان أنه تم التوقيع على مشروع قانون إقرار الدفاع الوطني الأمريكي الذي يمنح المساعدات لدول البلطيق من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، مضيفا أن مشروع القانون يتضمن فقرة تضامن تؤكد على التزام واشنطن تجاه منطقة البلطيق.