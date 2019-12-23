الركف: لبنان مقبل على انهيار اقتصادي ولا نثق في حسان دياب

صرح فهد عبدالله الركف المسؤل عن الملف اللبناني في وزارة الداخلية السعودية بأن المملكة ليست لديها ثقة بحسان دياب ولا دول دول مجلس التعاون الخليجي ب حسان دياب مرشح حزب الله.

‏وأوضح أن المملكة مع الشعب اللبناني بكل طوائفه ولم ولن تترك لبنان والحريري لانهم

واحد من الشعب اللبناني وليس هناك أي مشكلة بين المملكة وسعد الحريري ولم تنقطع الاتصالات ساعة واحدة مع رؤساء الحكومات الثلاثة.‏وان حسان دياب مرفوض من الشارع السني وبالتالي لا إمكانية للتعاون معه وأنا انقل امتعاض المملكة من الطريقة التي تم تكليفه بها وهو مرشح ‎.‏وتابع:" يجب أن يكون هناك عامل ثقة بين رئيس الحكومة والدول المانحة والتأليف لن يتم الا إذا رضي الشارع اللبناني".مضيفًا :"لبنان مقبل على انهيار مالي واقتصادي ومصرفي وخسائره كبيرة ولا ودائع سعودية الى لبنان ولا دعم عربي وقد تواصلنا مع العائلات البيروتية وهي نفسها رفضت حسان دياب".