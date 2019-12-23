رئيس الصين يؤكد أن العلاقات مع اليابان تواجه فرصا تنموية مهمة

قال الرئيس الصيني "شي جين بينج" إن العلاقات الصينية - اليابانية تواجه فرصا تنموية مهمة في الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال اجتماع بينج اليوم /الاثنين/ مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" في العاصمة (بكين)، حيث يقوم آبي بزيارة إلى الصين لحضور الاجتماع الثامن لقادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية

المقرر انعقاده غدا في مدينة تشنغدو جنوب غربي الصين.وأضاف بينج أن الصين مستعدة للحفاظ على اتصال وثيق مع اليابان وتعزيز التوجيه السياسي لدفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد وتحقيق المنافع لشعبي البلدين على نحو أفضل.وفي سياق منفصل، التقى الرئيس الصيني "شي جين بينج" برئيس كوريا الجنوبية "مون جاي- إن" في بكين، حيث أكد أنه يجب على الجانبين تعميق شراكتهما التعاونية الاستراتيجية وتطويرها، ورعاية المصالح الأساسية والاهتمامات الرئيسية بعضهما للبعض، ورفع العلاقة الثنائية إلى المستوى الأعلى.ويتواجد "مون جاي- إن" في الصين لحضور الاجتماع الثامن لقادة الصين واليابان وجمهورية كوريا، والذي سيعقد غدا في مدينة تشنغدو جنوب غربي الصين.