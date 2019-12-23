مقتل ستة جنود نيجيريين في هجوم نفذته بوكو حرام

قتل ستة جنود في كمين نصبه إرهابيو حركة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا، وفقاً لما صرحت به مصادر أمنية اليوم الاثنين.

وشن الإرهابيون هجوماً على قافلة عسكرية خارج قرية "تونغوشي" التي تبعد 22 كيلومتراً عن ميديغوري، كبرى مدن ولاية بورنو.

وقال مصدر أمني "أصيبت مركبة بقذيفة آر بي جي ما أدى إلى مقتل ستة جنود كانوا على متنها".

وأشار مصدر أمني آخر إلى مقتل ثلاثة إرهابيين في الاشتباك الذي اندلع مع الجنود عقب الكمين.

واستهدفت "تونغوشي" والمنطقة المحيطة بها مرات عدة من قِبل تنظيمات إرهابية بينها حركة بوكو حرام.

وأسفرت أعمال العنف، التي تقوم بها الحركة الإرهابية منذ نحو عقد في شمال شرق نيجيريا، عن مقتل 35 ألف شخص ونزوح نحو مليوني شخص.

وامتد النزاع إلى الجوار في النيجر وتشاد والكاميرون، ما أدى إلى تشكل تحالف لمحاربة الجماعات الإرهابية على المستوى الإقليمي.

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