العثور على 11 لاجئا داخل ثلاجة شاحنة في ألمانيا

عثر على 11 لاجئاً داخل ثلاجة شاحنة أثناء توقفها، اليوم الاثنين، في إحدى الاستراحات المخصصة للشاحنات بالقرب من مدينة باساو، بولاية بافاريا الألمانية.

أوضحت الشرطة اليوم الاثنين أن المعلومات المتوافرة تفيد بأن اللاجئين الأفغان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و31 عاما جاءوا من صربيا على متن شاحنة محملة بالفواكه والخضراوات.

وقالت الشرطة إنها سلمت اللاجئين للسلطات المعنية.

سمع سائق الشاحنة، البالغ من العمر 42 عاما، طرقا من داخل الشاحنة، أثناء توقف الشاحنة بإحدى الاستراحات، ما جعل الشرطة تفتحها لتكتشف المهاجرين الذين تبين أنهم يعانون من مشاكل في التنفس.

وحسب الشرطة، فإن سائق الشاحنة أكد بشكل صادق أنه لا يعرف شيئا عن الناس الموجودين على متن الشاحنة.

وقالت الشرطة إن استمرار اللاجئين في ثلاجة الشاحنة حتى انتهاء رحلتها في بلجيكا كان من شأنه أن يتسبب في خطر على حياتهم.

وكان الكشف في 23 أكتوبر الماضي عن وفاة 39 شخصا في ثلاجة شاحنة في بريطانيا، قد تسبب في صخب على المستوى العالمي. وتبين فيما بعد أن جميع الضحايا من فيتنام وأنهم كانوا يريدون الهجرة إلى بريطانيا.