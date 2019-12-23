اليابان تدعو لإبقاء العقوبات على كوريا الشمالية

دعت اليابان، اليوم الاثنين، إلى إبقاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية على خلفية التجارب النووية والصاروخية التي تقوم بها بيونج يانج.

واعتبرت الخارجية اليابانية أن "من المبكر جداً" رفع العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، فيما استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش منتدى في العاصمة بكين.

وقدمت موسكو وبكين، الأسبوع الماضي، مقترحاً إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة من أجل تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، تمهيداً لتقدم البلاد نحو نزع السلاح النووي.

وتناول القادة الصينيون واليابانيون، في قمة بكين، هذه القضية، حسبما ذكر المتحدث باسم الخارجية اليابانية ماساتو أوتاكا لوسائل الإعلام.

وقال أوتاكا "إن موقفنا هو أنه من السابق لأوانه رفع أي عقوبات بالنظر لما يجري الآن حول كوريا الشمالية".

وأصدرت بيونج يانج سلسلة من التصريحات الحادة، خلال الأسابيع الأخيرة، وحددت مهلة لواشنطن بحلول نهاية عام 2019، واعدة إياها ب"هدية عيد الميلاد" في حال لم يتم إحراز تقدم في مباحثاتهما.

وتعد اليابان، حليفة الولايات المتحدة، أحد الأهداف المفضلة لاختبارات الصواريخ التي تجريها بيونج يانج أو حتى الطيران فوق الأرخبيل.

ومن المقرر أن يشارك آبي في القمة الثلاثية التي تجمع كذلك الصين وكوريا الجنوبية، غدا الثلاثاء، في مدينة تشنغدو جنوب غرب الصين.