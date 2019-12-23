6 قتلى بانفجار مفخخة في الرقة شمال سوريا

قتل ستة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في بلدة "سلوك" بريف الرقة الشمالي السوري، حسبما أفاد مصدر طبي في البلدة اليوم الاثنين.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن من بين القتلى طفلين وامرأتين.

وأكد المصدر إصابة أكثر من 15 آخرين، مضيفا أن من المصابين ثلاثة أشخاص حالتهم حرجة.

وقال قائد في المعارضة السورية إن الانفجار هو الأعنف في بلدة "سلوك".

وشهدت بلدة "سلوك"، التي تسيطر عليها فصائل معارضة، منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي، خلال الشهرين الماضيين 4 تفجيرات راح ضحيتها أكثر من 15 قتيلاً وعشرات الجرحى.

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