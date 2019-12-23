ميليشيات مصراته ترفض مهلة الجيش الوطني الليبي

ويذكر أن أعلن الجيش الليبي، مساء الأحد، تمديد المهلة لاستسلام ميليشيات مصراتة لثلاثة أيام إضافية.

وكان الجيش قد أعلن الخميس الماضي أنه أعطى المليشيات المنتمية لمدينة مصراتة مهلة من 3 أيام للانسحاب من مدينتي طرابلس وسرت، متعهدًا بعدم استهداف المنسحبين من المدينتين.

وقال الجيش في بيان تلاه الناطق الرسمي باسمه، اللواء أحمد المسماري، إن القيادة العامة تجدد التزامها لمدينة مصراتة بمهلة الـ 3 أيام التي تنتهي الساعة 12 مساءً يوم الأحد دون تجديدها أو تمديدها.

وأشار المسماري إلى أن استمرار التزام قيادة الجيش بالمهلة يأتي رغم محاولة هجومها الفاشلة مساء الجمعة على منطقة الداوون، وذلك حرصًا على سلامة سكان ومرافق مصراتة، وأملًا منها في أن يتغلب أعيان وحكماء المدينة على المتطرفين الذين يقودون مدينتهم وليبيا للدمار والخراب والقتل.