مسؤول أمريكي: واشنطن ترى المحاكمة السعودية خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل "خاشقجي"

وكانت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، قد أصدرت في وقت سابق من صباح اليوم، أحكامًا بالإعدام بحق 5 متهمين وسجن 3 أخرين لمدة 24 عاما في قضية جمال خاشقجي.

وكشفت النيابة العامة السعودية، أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل في قضية خاشقجي، مشيرة إلى أنه تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي.

وحققت النيابة السعودية، مع سعود القحطاني ولم توجه له تهم، وأفرجت عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه؛ لعدم ثبوت تهم عليه.