كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجل "خاشقجي": القضاء السعودي العادل أنصفنا نحن أبناء المرحوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نجل الصحفي جمال خاشقجي، صلاح خاشقجي، مساء اليوم الاثنين، أن "القضاء السعودي أنصفنا نحن أبناء المرحوم بإذن الله جمال خاشقجي".

وأضاف صلاح خاشقجي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إننا "نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة، الحمد لله والشكر له".

وتابع، "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة، واليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي، ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له.

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