كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجل "خاشقجي": القضاء السعودي العادل أنصفنا نحن أبناء المرحوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح نجل الصحفي جمال خاشقجي، صلاح خاشقجي، مساء اليوم الاثنين، أن "القضاء السعودي أنصفنا نحن أبناء المرحوم بإذن الله جمال خاشقجي".
وأضاف صلاح خاشقجي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إننا "نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة، الحمد لله والشكر له".
وتابع، "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة، واليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي، ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له.
وكانت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، قد أصدرت في وقت سابق من صباح اليوم، أحكامًا بالإعدام بحق 5 متهمين وسجن 3 أخرين لمدة 24 عاما في قضية جمال خاشقجي.
وكشفت النيابة العامة السعودية، أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل في قضية خاشقجي، مشيرة إلى أنه تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي.
وحققت النيابة السعودية، مع سعود القحطاني ولم توجه له تهم، وأفرجت عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه؛ لعدم ثبوت تهم عليه.