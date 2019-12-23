كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تؤكد ضرورة تنمية العلاقات والتعاون مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سابرامانيام جايشانكار، وزير الخارجية الهندي، مساء اليوم الإثنين، "من الضروري السعي لحفظ وتنمية العلاقات والتعاون مع إيران في مختلف القطاعات، لاسيما التجارية والاقتصادية أكثر فأكثر".

وأوضح سابرامانيام جايشانكار، خلال لقائه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن "إيران والهند بإمكانهما تطوير التعاون بينهما"، مؤكدا على "الحاجة إلى بذل الجهود لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للبلدين".

وتابع الوزير الهندي: إن "تنمية العلاقات بين المصارف الإيرانية والهندية تلعب دوراً مهماً في تطوير العلاقات والتعاون التجاري والاقتصادي الثنائي"، بحسب ما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف، "لحسن الحظ اليوم، يجري التعاون الإيراني الهندي في جابهار بشكل جيد وينبغي العمل على تسريع إنجاز المشاريع في هذه المنطقة".

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وذكر وزير الخارجية الهندي أن الوضع الصعب الحالي سينتهي بالتأكيد، لافتاً إلى أن هناك علاقات وثيقة وعريقة تربط إيران والهند، وعلى الرغم من جميع المشاكل القائمة فإن إيران ستبقى راسخة وقوية ومستقرة.

هذا وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن ثقته بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستوقف الضغط على بلاده عاجلاً أم آجلاً قبل الانتخابات أو بعدها.

وقال الرئيس الإيراني، خلال لقائه وزير الخارجية الهندي، في وقت سابق من اليوم، في العاصمة الإيرانية طهران، إننا "مطمئنون بأن هذه الظروف مؤقتة، وستتوقف الولايات المتحدة عاجلاً أم آجلاً قبل الانتخابات الأمريكية أو بعدها عن ممارسة الضغط الأقصى على إيران"، حسبما أفاد موقع الرئاسة الإيرانية.

وتابع روحاني "تأمين المنطقة مسألة ذات أهمية كبيرة لإيران والهند، وطرحت إيران خطة هرمز للسلام التي يمكن أن توفر حلا للحفاظ على الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة، وإن إيران تسعى إلى تخفيف التوترات وتأمين الأمن الدائم في المنطقة، خاصة في الخليج الفارسي وبحر عمان".

كما أكد الرئيس الإيراني "في ظل الوضع الراهن الذي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب على الدول، يجب أن نسعى جاهدين للحفاظ على علاقات وتعاون جيد والحفاظ عليهما".