كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستشارة الألمانية "ميركل" تحقق إنجاز جديد في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، اللحاق بنظيرها السابق كونراد أديناور من حيث الفترة الزمنية، التي قضاها الطرفان في منصب المستشارية.

هذا وقضت المستشارة الألمانية ميركل مدة "5144 يوماً"؛ لتزيد بيوم واحد على نظيرها السابق أديناور، أول مستشار في تاريخ ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ويشار في هذا الصدد إلى أن أديناور احتفظ بمنصب المستشارية لمدة تدوم 5143 يوماً؛ حيث تولى المنصب منذ الـ 15 سبتمبر 1949 وحتى 15 أكتوبر 1963.

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إلا أن المستشار الألماني السابق، الراحل هلموت كول يبقى الوحيد الذي ظل في المنصب لمدة أطول من ميركل وأديناور؛ حيث تولى كول منصب المستشارية في الأول من أكتوبر عام 1982 وحتى 26 أكتوبر عام 1998، ليبلغ عدد الأيام التي قضاها في المنصب 5869 يوماً.

وكانت ميركل، قد أعلنت في خريف العام الماضي، أن الفترة الرابعة التي تتولاها حاليا في منصب المستشارية، ستكون الأخيرة بالنسبة لها، مؤكدة على أنها لن تترشح مجدداً للمنصب في الانتخابات البرلمانية ولا للبرلمان الألماني عام 2021.

ويذكر أن أنجيلا ميركل، ولدت في الـ 17 يوليو عام 1954 في مدينة هامبورج؛ حيث نشأت وترعرعت في ألمانيا الشرقية آنذاك، وتخرجت من جامعة لايبزيج، ثم عملت في المعهد المركزي للكيمياء الفيزيائية في أكاديمية العلوم بألمانيا الشرقية، وفازت ميركل بانتخابات البوندستاج الألمانية لأول مرة وحصلت على تفويض نائب عام 1990، ثم انتخبت مباشرة للبوندستاج ضمن دائرتها الانتخابية في بوميرانيا الغربية، لمدة ست مرات متتالية.

وبعد فوز الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الانتخابات عام 2005، وأصبحت ميركل المستشارة الألمانية الاتحادية، وأول امرأة تشغل منصب رئيس الحكومة في تاريخ البلاد، كما فازت بانتخابات 2009 للمرة الثانية، وهي تشغل حاليا منصب المستشار للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد فوزها بالانتخابات عام 2017.