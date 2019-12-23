كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع خمسة مدنيين في انفجار سيارة مفخخة في بلدة الرقة السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي خمسة مدنيين في سوريا، مساء اليوم الاثنين، بسبب إنفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

وذكر مصدر، أن "عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح من جراء التفجير الذي وقع في بلدة سلوك السورية".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، في شهر أكتوبر 2017، الانتصار على التنظيم الذي استخدم المدنيين بمثابة دروع بشرية في معاركه في مدينة الرقة.

هذا وقالت وسائل إعلام تركية حكومية، يوم الأحد الماضي، إن "ما لا يقل عن 25 ألف مدني فروا من منطقة إدلب في شمال غرب سوريا إلى تركيا خلال اليومين الماضيين، فيما تكثف القوات السورية والروسية قصفها للمنطقة".

Advertisements

ومنطقة إدلب هي آخر منطقة كبرى خاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة، وطلبت أنقرة مراراً من حلفائها دعمها في تمويل استضافة اللاجئين.

وعلى الرغم من أن هجوماً بدأته سوريا وروسيا في أواخر أبريل الماضي، فقد تراجع في أغسطس بموجب اتفاق هش لوقف إطلاق النار، فإن فرق الإنقاذ قالت: إن "ضربات جوية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص في معرة النعمان، و11 شخصاً في قرى بالمنطقة، يوم الجمعة الماضي".

هذا وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد، باستعادة السيطرة على بلدة إدلب، مما دفع المزيد من سكانها إلى النزوح صوب تركيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس الماضي، إن "50 ألف شخص يفرون من إدلب باتجاه حدود سوريا مع تركيا".