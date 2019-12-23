تقرير: هل تغلبت الولايات المتحدة على روسيا والصين؟

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كان الجيش الأمريكي في يوم من الأيام متفوقًا على كل عدو محتمل من حيث القوة القتالية، وهو ما أسماه بالإفراط، هذا لم يعد صحيحا تمامًا، وفي ساحات المعارك المستقبلية، سيواجه الجيش أعداء سيكونون مقاتلين للغاية، وأكثر عددًا، يقاتلون على أرضهم، ويستطيعون الاستفادة من الضربة الأولى.

وما لم يتخذ الجيش عددًا من الخطوات على المدى القريب، فمن المرجح أن يجد نفسه غير مهزوم، ولكن في خطر الهزيمة.

وفي أحدث صراعاته، استفاد الجيش من عدد من المزايا التي من غير المرجح أن تكون متاحة في المستقبل، وبالتأكيد في مناطق أخرى من العالم، وكان لديها قاعدة لوجستية آمنة خالية إلى حد كبير من الحظر.

ويمكن أن تعتمد على الهيمنة الجوية الكلية. ولم يكن لديك لمواجهة أي حرائق بعيدة المدى. في حين أن الخصوم في العراق وأفغانستان استخدموا بشكل ممتاز الأجهزة المتفجرة المرتجلة، إلا أن التهديدات المضادة للدروع الوحيدة جاءت من القنابل الصاروخية. وأخيرًا، امتلك الجيش رفاهية الاتصالات بلا عوائق.

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وفي أوروبا وآسيا وحتى أجزاء من الشرق الأوسط، سيتعين على الجيش الأمريكي القتال من أجل التفوق الجوي. وحتى في حالة عدم قيام الخصوم بنشر دفاعات جوية متكاملة، فمن المحتمل أن تتعرض قوات المناورة والقواعد وخطوط الاتصالات التابعة للجيش لهجمات صاروخية وصواريخ جماعية.

وستواجه فرق اللواء القتالية مجموعة من التهديدات القاتلة تتراوح بين العبوات البدائية الصنع المتطورة والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات المتطورة ذات الرؤوس الحربية، والمقذوفات المدفعية الدقيقة الموجهة، والمدافع الطويلة المدى، والطائرات المسلحة بلا طيار، والأسلحة التي يتم إيصالها جوًا.

ولقد أظهر الجيش الروسي، على سبيل المثال، مجموعة رائعة من القدرات الجديدة في عملياته في أوكرانيا وسوريا بما في ذلك الاستخدام المنسق للطائرات بدون طيار مع المدفعية والبطاريات الصاروخية، وذخائر المنطقة المتقدمة والرؤوس الحربية الحرارية، واستخدام الحرب الإلكترونية لتعتيم الاتصالات العسكرية.

ولقد أظهرت قدرة مثيرة للإعجاب على تعبئة ونشر قوات سلاح مشتركة كبيرة بسرعة، وفي أوروبا الشرقية، سيعمل الجيش الروسي أيضًا بالقرب من مراكز الإمداد التابعة له تحت حماية شبكة دفاع جوي متكاملة.