كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوتين" يفتح جسراً يربط بين القرم و روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، جسر السكك الحديدية الضخمة إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وركب الرئيس الروسي بوتين قطار ركاب؛ لافتتاح جسر طوله 19 كيلومترًا، وهو الأطول في أوروبا.

يهدف هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 3.6 مليار دولار إلى تعزيز الروابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، عن طريق زيادة نقل البضائع وتشجيع تدفق السياح.

زهنأ بوتين عمال البناء على استكمال الجسر، قائلا "لقد أثبتت قدرتنا على تنفيذ مشاريع البنية التحتية على نطاق واسع، مضيفا إنه "يتوقع عبور 14 مليون مسافر، وحوالي 13 مليون طن من البضائع الجسر العام المقبل".

Advertisements

وقال وزير النقل يفغيني ديتريخ، إنه "في الوقت الذي بدأت فيه حركة المسافرين عبر الجسر، اليوم الاثنين، ستبدأ قطارات الشحن في المرور في يوليو القادم".

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في مارس 2014، على أساس أن سكان شبه الجزيرة صوتوا للانضمام إلى روسيا، وقوبلت هذه الخطوة بانتقادات دولية واسعة النطاق، بما في ذلك عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا.

منعت أوكرانيا أيضًا شحن الإمدادات عبر أراضيها إلى شبه جزيرة القرم، وغالبًا ما تتوقف عبور العبارة من موانئ البحر الأسود الروسية.

تم افتتاح حركة مرور السيارات عبر جسر مواز للسيارات عبر مضيق كيرتش بين البحر الأسود وبحر آزوف في مايو 2018.

