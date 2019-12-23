وجدة يُغرق سفينة الرجاء الملالي ويقرب العامري من أسرع إقالة في البطولة

تغلب فريق مولودية وجدة اليوم الاثنين، بهدفين مقابل هدف واحد على مضيفه رجاء بني ملال، على أرضية الملعب البلدي بواد زم، في إطار آخر مباراة عن الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية.

وافتتح “سندباد الشرق” حصة التسجيل بعد مرور 10 دقائق على ضربة البداية بواسطة اللاعب نوح وائل السعداوي، منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وعاد السعداوي مستهل الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 53 ليضيف هدفه الشخصي الثاني وللمولودية في اللقاء، قبل أن يحرز نبيل الجعدي هدف رجاء بني ملال الوحيد في الدقيقة 85، لتعلن صافرة جلال جيد عن نهاية المواجهة بفوز الضيوف بهدفين لواحد.

Advertisements

وزادت خسارة اليوم، وضعية الرجاء الملالي تعقيدا في أسفل الترتيب، بعدما تلقى الفريق خسارته التاسعة، 4 منها تحت قيادة مدربه الجديد عزيز العامري، الذي تعاقد معه النادي خلفا لمراد فلاح، متم نونبر الماضي.

ومنذ التعاقد معه، فشل العامري في الخروج بنقطة واحدة على الأقل، خلال 4 مواجهات أشرف فيها على تداريب الفريق، إذ انهزم بهدف دون رد في ظهوره الأول أمام اتحاد طنجة، وبثلاثة لواحد مع حسنية أگادير، وهدفين مقابل هدف أمام الوداد، ثم بهدفين مقابل هدف مع مولودية وجدة.

يذكر أن هذا الفوز، مكن المولودية من الارتقاء إلى المركز الخامس في جدول ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة، متخلفا بـ4 نقاط عن المتصدر نهضة بركان، بينما ظل رجاء بني ملال في الرتبة الأخيرة بنقطة وحيدة.