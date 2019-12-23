شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تفاعل السعوديون مع قرار النيابة العامة بشأن متهمي قضية "خاشقجي" والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019

كشفت النيابة العامة السعودية، أن المحكمة الجزائية في الرياض قضت بإعدام خمسة متهمين وسجن ثلاثة آخرين وتبرئة باقي المتهمين في جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.



وتفاعل مواطنو المملكة العربية السعودية مع إصدار النيابة العامة السعودية، اليوم الإثنين، أحكاما قضائية في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.

ويأتي هذا بعد أكثر من عام على مقتل خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأعلنت النيابة العامة في بيان لها قرأه متحدث باسمها في مؤتمر صحفي بالرياض، أن تحقيقاتها في مقتل خاشقجي شملت 31 شخصا، تم إيقاف 21 منهم، واستجواب 10 آخرين دون توقيف؛ لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، لتنتهي التحقيقات بتوجيه الاتهام إلى 11 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض.

وأضافت النيابة أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت أحكاما ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم، تقضي بقتل خمسة منهم قصاصا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه، وسجن ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24عاما، وإخلاء سبيل ثلاثة من المدعى عليهم؛ لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.

كما شمل الحكم الأولي الذي يمكن الطعن به من النيابة العامة أو المتهمين، حفظ الدعوى بحق عشرة أشخاص، والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.

ووفقا للأحكام الصادرة، أخلت المحكمة سبيل المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، الذي لم توجه له أي اتهامات؛ لعدم وجود دليل ضده، ونائب رئيس الاستخبارات، اللواء أحمد عسيري؛ لعدم ثبوت إدانته بالقضية بشقيها العام والخاص.

احتفاء واسع بالأحكام

كتاب وإعلاميون واقتصاديون وفنانون ومسؤولون حكوميون، ونخب سعودية من مختلف مناطق المملكة، تفاعلوا مع إعلان النيابة العامة، إذ حسمت الأحكام القضائية الجدل الذي رافق الجريمة طوال أكثر من عام.

ورصد موقع "إرم نيوز" تفاعل السعوديين مع هذا القرار.

الصحافي السعودي المعروف، عضوان الأحمري، قال في تعليق سريع فور إعلان النيابة العامة: ”فرحة سعودية في تويتر ببراءة رمزين وطنيين سعود القحطاني وأحمد عسيري. الفصل الأول من الحملة الدولية انتهى وتبقت فصول. تسييس القضايا السعودية دوليا، صغيرة كانت أو كبيرة، عادة لم ولن تتوقف. وآخرها تسييس البطولات الرياضية التي استضافتها السعودية“.

رئيس تحرير صحيفة ”الشرق الأوسط“ السابق، سلمان الدوسري، حضر أيضا بين المتفاعلين مع الحدث، وقال محتفيا بالإفراج عن القحطاني: ”#سعود_القحطاني رفع راية لواء الدفاع عن بلاده بشرف.. وقاتل من أجلها بشرف.. وتوارى عن ساحة المعركة بشرف.. واليوم ظهرت الحقيقة وعاد مجددا بشرف.. طوبى لمن كان الذود عن وطنه سلمه وحربه وشرفه“.

وأضاف الدوسري في تغريدة ثانية عبر تويتر: ”ملخص الأحكام في قضية مقتل خاشقجي: -تركيا حضرت 10 جلسات وطوال سنة كاملة تدعي عدم علمها بتفاصيل المحاكمة! -القضية سعودية والمحكمة سعودية ولا سيادة فوق القانون -الأحكام لا تصدر وفق التوقعات أو التكهنات وإنما وفق أدلة وقرائن -الحق يعلو ولا يعلى عليه“.

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وفي سياق مماثل، كتب المدون السعودي المعروف في مجال حماية المستهلك، فيصل العبدالكريم: ”لم يساورنا شك ببراءة أبو خالد من هذه القضية .. وكذلك اللواء أحمد عسيري .. وعدالة القضاء السعودي ستأخذ حق كل إنسان من أي مذنب كائنا من كان“.

وقال مقدم البرامج التلفزيونية، عبدالله البندر، في تفاعله مع الحدث: ”صدور الأحكام بعد التحقيقات في قضية مقتل #خاشقجي ومنها عقوبة الإعدام هو دليل على عدل المملكة وقيادتها وفق القوانين والأنظمة، حيث إنها أصدرت أحكاما ابتدائية بحق 11 متهما، وأحكاما بالإعدام ضد 5 من المتهمين، وتم الإفراج عن #أحمد_عسيري ولا توجد تهم موجهة ضد #سعود_القحطاني“.

واختار الشاعر السعودي، محمد السكران، التفاعل مع الأحكام القضائية ببيتي شعر وجههما للمستشار القحطاني كتهنئة ببراءته، وقال فيهما: ”يا طيب راسك تقول وتامر وتنهى/ واللي حكوا في غيابك وضعهم موسف. حتى القضية تقول إنك بري منها / براءة الذيب من دم النبي يوسف“.

وعلق نجم كرة القدم السعودية السابق، سامي الجابر، على الحدث قائلا: ”#سعود_القحطاني رجل دولة نال ثقة ولاة الأمر ورغم ذلك تعرض للتحقيق والمساءلة وكان عند حسن الظن و محل الثقة والتحقيقات تؤكد عدم تورطه في أي تهمة. عودا حميدا أبو خالد“.

الأمير السعودي الشاب، سطام بن خالد آل سعود، كان حاضرا بدوره، وقال في تعليقه: ”في مملكة العدل والحق والحزم تصدر #النيابة_العامة أحكاما بالقصاص لـ خمسة شاركوا في المجني عليه #جمال_خاشقجي وسجن لثلاثة أفراد بأحكام مختلفة وذلك لتسترهم على الجريمة وبراءة كل من المستشار #سعود_القحطاني واللواء #احمد_عسيري والقنصل #محمد_العتيبي“.

وأضاف في تغريدة أخرى: ”تعرضوا لهجمة شرسة ومنظمة من قبل أعداء الوطن بهدف النيل منهم ومن الوطن، لكنهم صبروا وتحملوا وتم الحكم لصالحهم من المحكمة الجزائية بالبراءة، #سعود_القحطاني #احمد_عسيري #محمد_العتيبي“.

وقال المدون السعودي البارز، منذر آل الشيخ مبارك، معلقا على الأحكام القضائية: ”المتابع لسير قضية #خاشقجي منذ اليوم الأول يلمس بقوة إجادة عمل النيابة العامة والتي أتت متوافقة تماما مع أحكام القضاء وثبت للقاصي والداني أن السلطات #السعودية حريصة كل الحرص على العدالة، وهذا ما تحقق اليوم وأكدته الأحكام القضائية فالحمد لله من قبل ومن بعد“.

الإفراج عن سعود القحطاني وأحمد عسيري ومحمد العتيبي المتهمين في قضية خاشقجي

محكمة سعودية تقضي بإعدام 5 وسجن 3 في قضية مقتل خاشقجي

ويأمل السعوديون أن تشكل الأحكام الأولية التي ستتبعها أحكام قضائية نهائية، بداية لإغلاق ملف الجريمة، الذي يقولون إنه تعرض للتسييس بهدف الإساءة لبلادهم، في إشارة إلى ردود الفعل الدولية الواسعة في أعقاب الكشف عن مقتل خاشقجي وما أعقبه من تبعات.