شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يقتل عناصر من الميليشيا غربي تعـز والان نبدء بالتفاصيل

لقي عددٌ من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم الليلة الماضية بنيران الجيش الوطني اليمني غربي مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن. وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيا الحوثية التسلل باتجاه مواقع "الدمنية"، و "عنصوة"، في جبهة الدفاع الجوي بالمحافظة. وأحبطت قوات الجيش اليمني محاولة الميليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

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