شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار اليمن" يبحث تعزيز التعاون مع "الإسكوا" والان نبدء بالتفاصيل

التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بـ الرياض، اليوم، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا د. رولا دشتي.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية لكافة المجتمعات المحلية في اليمن، وحضر اللقاء كلاً من مدير شعبة النزاعات و القضايا الطارئة في الإسكوا د. طارق العلمي، و أمين سر الإسكوا كريم خليل.