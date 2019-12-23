شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار اليمن" يبحث تعزيز التعاون مع "الإسكوا" والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية لكافة المجتمعات المحلية في اليمن، وحضر اللقاء كلاً من مدير شعبة النزاعات و القضايا الطارئة في الإسكوا د. طارق العلمي، و أمين سر الإسكوا كريم خليل.
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