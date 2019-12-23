محمد بن زايد يبحث مع رئيس إريتريا العلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، علاقات الصداقة وإمكانات وفرص التعاون بين الإمارات وإريتريا خلال استقباله الرئيس أسياس أفورقي. ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة الرئيس الإريتري للإمارات، وبحث معه خلال اللقاء، علاقات الصداقة وإمكانات وفرص التعاون بين الإمارات وإريتريا في مختلف المجالات والآفاق المستقبلية لتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين. واستعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها. Advertisements

وثمن الرئيس الإريتري الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها التنموية والإنسانية في بلاده والدول الأفريقية بوجه عام. وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "التقيت فخامة أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا وتبادلنا الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا وسبل تعزيزها"..

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