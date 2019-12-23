إثيوبيا تعلن استعدادها للانتخابات بمشاركة 50 مليون ناخب

أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي، الإثنين، استعداده الكامل لإجراء الانتخابات الإثيوبية المقبلة 2020، متوقعا أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب.

وقالت سوليانا شملس، مستشارة رئيس مجلس الانتخابات الإثيوبي، لوسائل الإعلام الرسمية، إن مجلس الانتخابات الإثيوبي قام بتوفير المعدات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية الإثيوبية المقبلة في عام 2020، ومنها صندوق بلاستيكي يحوي جميع مستلزمات مراكز الانتخابات.

وأوضحت شملس أن المجلس ضمن استعداداته وتجهيزاته حدد توقعاته لعدد مراكز الاقتراع التي تصل إلى 48 ألف مركز، مضيفةً أن المجلس حاليا بحوزته 50 ألف صندوق لأوراق الانتخابات.

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وتابعت شملس أن هناك أمرين مهمين في عملية إجراء الانتخابات حول العالم؛ الأول: سجل الناخبين بالرقم التسلسلي المطابق لبطاقة الناخب، والآخر هو بطاقة الناخبين التي يترك نسخة منها في مجلس الانتخابات لمقارنة هويته ومنع عملية التزوير.

وقالت إن المجلس خصص أكثر 239 مليون بير إثيوبي (أكثر من 8 ملايين دولار) لتجهيز معدات الانتخابات بما فيها طباعة بطاقات الناخبين خارج البلاد.



وأكدت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تولى تكلفة هذه الاستعدادات بميزانية قدرها 40 مليون دولار أمريكي، فيما وظف المجلس حتى الآن نحو 9 ملايين دولار لتنفيذ هذه العملية.

وتشهد إثيوبيا في مايو/أيار 2020 انتخابات عامة، هي السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني في عام 1994.

والمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، هيئة دستورية مستقلة تتولى الإشراف على الانتخابات، وأنشئت عام 1992، ويتم ترشيح أعضائها من رئيس الوزراء، ويعينهم مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان)، ويتم اختيار الأعضاء على أساس التنوع الوطني والشخصيات الوطنية النزيهة.