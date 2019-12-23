«تدخل تركي» أنقذه من «الإعدام» .. لماذا تم تبرئة القنصل السعودي من قتل خاشقجي!

كشفت النيابة العامة السعودية عن إفادة تركية كانت دليلا مهما في تبرئة القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي من تهمة قتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي.
وردا على سؤال بشأن المساعدة التركية للجانب السعودي في تحقيقات قتل خاشقجي، قالت النيابة السعودية: "قدمنا 13 طلبًا إلى الجانب التركي، لتزويدنا العامة بما يتوفر لديهم من أدلة من واقع مسرح الجريمة، ولكنه لم يرد إلا على طلب واحد فقط، بخصوص القنصل السعودي محمد العتيبي الذي تم الإفراج عنه".
وأوضحت: "قدموا لنا إنابة قضائية واحدة، مرتبطة بشهادة الشهود من الموظفين الأتراك، بأن القنصل السعودي، كان يقضي معهم هذا اليوم، حيث كان يتمتع بإجازة رسمية".
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