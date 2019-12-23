جاويش أوغلو بحث مع لافروف بآخر التطورات في ليبيا وإدلب السورية

ذكرت مصادر دبلوماسيّة تركيّة لوكالة "الأناضول"، أنّ "وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بالملف الليبي وآخر التطورات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا".
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