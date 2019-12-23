جاويش أوغلو بحث مع لافروف بآخر التطورات في ليبيا وإدلب السورية

ذكرت مصادر دبلوماسيّة تركيّة لوكالة "الأناضول"، أنّ "وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​، بالملف الليبي وآخر التطورات في ​محافظة إدلب​ شمال غربي ​سوريا​".

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