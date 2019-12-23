حمدان زار مقر السفارة الجزائرية في بيروت مهنئا بانتخاب رئيس للجمهورية

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - ​المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​، خلال تقديم التهاني الى سفير ​الجزائر​ي عبد الكريم ركايبي بانتخاب ​رئيس الجمهورية​ ​عبد المجيد تبون​، ان "الجزائر وعبر تاريخها المجيد ونضالها من اجل ​الاستقلال​ والحرية والتقدم والازدهار كانت وستبقى في وجداننا وعقولنا هي المثل والمثال لكل ابناء امتنا العربية، والكل على يقين ان تبون والشعب الجزائري قادرين على صون وحماية الوطن من كل مكروه داخلي وخارجي".

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