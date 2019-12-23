وزير الخارجية الهندي يؤكد ضرورة تنمية العلاقات مع إيران

أعلن وزير الخارجية ​الهند​ي سابرامانيام جايشانكار، انه "من الضروري السعي لحفظ وتنمية العلاقات والتعاون مع ​إيران​ في مختلف القطاعات، لاسيما التجارية والاقتصادية أكثر فأكثر"، مؤكدا "الحاجة إلى بذل الجهود لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للبلدين".

وخلال لقائه الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، اشار جايشانكار الى ان "تنمية العلاقات بين ​المصارف​ الإيرانية والهندية تلعب دورا مهما في تطوير العلاقات والتعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، ويجري التعاون الإيراني الهندي في منطقة جابهار الهندية بشكل جيد وينبغي العمل على تسريع إنجاز المشاريع في هذه المنطقة"، مشدداً على ان "إيران والهند تربطهما علاقات وثيقة وعريقة، وعلى الرغم من جميع المشاكل القائمة فإن إيران ستبقى راسخة وقوية ومستقرة".