صالحي: تصميم وتطوير مفاعل اراك مستمر على يد المتخصصين المحليين

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية ​علي اكبر صالحي​ عن "إعادة تصميم مفاعل اراك وتطويره يمضي قدما على يد المتخصصين الايرانيين"، مشيراً إلى أن "مفاعل اراك البحثي للماء الثقيل بدأ عمله قبل قرابة 20 عاما، وبما ان تصميمه اصبح قديما، لذلك بدأ خبراؤنا بالتعاون مع ​روسيا​ بإعادة تصميم هذا المفاعل".

ولفت الى ان "وفق التصميم القديم، كان مفاعل اراك ينتج 8 كيلوغرامات من البلوتونيوم في ​السنة​، في حين ان الحد الادنى من البلوتونيوم لتصنيع القنبلة النووية يتراوح بين 8 و9 كيلوغرامات ومن اجل طمأنة الاطراف الاخرى في ​الاتفاق النووي​، تقرر إعادة تصميم مفاعل اراك بحيث تنخفض نسبة انتاج البلوتونيوم الى كيلوغرام واحد"، مشيراً إلى أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية وبناء على فتوى قائد ​الثورة​، لم تكن وليست بصدد تصنيع القنبلة النووية ولن تكون، ولا استخدامها ولا حتى اي من اسلحة الدمار الشامل، لأنه امر حرام يخالف الشرع. ومع ذلك عملنا على الحد من مخاوفهم خلال المفاوضات".