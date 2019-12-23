العثور على صبي مختف منذ 30 شهرا في شقة مشتبه به في استغلال الأطفال جنسيا في ألمانيا

عثرت ​الشرطة الألمانية​ على صبي مفقود منذ أكثر من عامين، في خزانة ملابس في منزل رجل يشتبه في ارتكابه جرائم استغلال جنسي ضد ​الأطفال​.

وتفاجأت الشرطة بوجود الصبي البالغ من العمر 15 عاما، يوم الجمعة، داخل خزانة ملابس في شقة في بلدة ركلينهاوزن، أثناء تفتيشها بحثا عن مواد جنسية مصورة لأطفال، بحسب ما أعلنته الشرطة. وتم نقل الصبي إلى عيادة لتقييم حالته النفسية.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن والدة الصبي أنه أخبرها باحتجازه قصرا لمدة عامين ونصف في الشقة التي لم يخرج منها مطلقا منذ أن دخلها.

Advertisements

واحتجزت الشرطة رجلا يبلغ من العمر 44 عاما، يشتبه في ارتكابه جرائم جنسية خطيرة، وصادرت الشرطة أقراص بيانات تحوي صورا إباحية لأطفال، وأدلة أخرى.

كما استجوبت الشرطة رجلا مسنا، 77 عاما، كان يسكن في نفس الشقة من قبل، لكنها أطلقت سراحه بعد ذلك.

وأعلنت الشرطة العثور على أدلة تفيد باحتجاز الصبي في نفس المكان منذ فترة طويلة، لكن لا توجد مؤشرات حتى الآن حول ما إذا كان وجود الصبي في الشقة دون إرادته.