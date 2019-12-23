خارجية تركيا: قرار القضاء السعودي حول مقتل خاشقجي بعيد عن تلبية تطلعات بلادنا والمجتمع الدولي

شدّد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية التركية​، حامي أقصوي، على أنّ "القرار الصادر عن القضاء السعودي في قضية مقتل الصحافي ​جمال خاشقجي​، أبعد ما يكون عن تلبية تطلّعات بلادنا و​المجتمع الدولي​، لتسليط الضوء على جميع جوانب هذه الجريمة وتجلّي العدالة".

وأكّد في تصريح صحافي، أنّ "بقاء تفاصيل مهمّة في طي الكتمان مثل مصير جثمان خاشقجي، وتحديد المحرّضين على قتله والمتعاونين المحليّين إن وجدوا، هو قصور أساسي في تجلّي العدالة ومبدأ المساءلة"، مركّزًا على أنّ "الكشف عن الجريمة الّتي ارتُكبت في الأراضي التركية وتحديد ومعاقبة المسؤولين والمحرضين عليها، ليست مسؤولية قانونية فحسب؛ بل مسؤوليّة وجدانيّة في الوقت نفسه".

وجدّد أقصوي، تطلّع بلاده إلى "التعاون القضائي مع السلطات السعودية في جريمة قتل خاشقجي".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أصدرت المحكمة الجزائية ب​الرياض​ حكمًا أوليًّا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 متّهمًا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.