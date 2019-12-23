نتانياهو:توقيع اتفاقية مد أنبوب غاز إلى أوروبا عبر قبرص واليونان أوائل الشهر القادم

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في بيان، أن "إسرائيل وقبرص واليونان اتفقوا على عقد قمة للتوقيع على اتفاقية ستضمن التزام دولهم بمد أنبوب غاز إلى أوروبا عبر قبرص واليونان"، مشيراً الى أن "القمة ستعقد في أوائل الشهر القادم في اليونان تتضمن التوقيع على الاتفاقية".
وكانت السلطات اليونانية قد أعلنت في وقت سابق، أن "اتفاق خط أنابيب "ايست ميد" سيتم توقيعه مع قبرص وإسرائيل في الثاني من كانون الثاني للعام القادم، وسط توتر بين أثينا وأنقرة حول استغلال موارد المحروقات في شرق البحر المتوسط".
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