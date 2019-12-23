أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ان "مصر وباعتبارها قوة إقليمية تعمل لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة، بل وتدافع عنها إذا استدعت الحاجة"، مشيراً الى ان "مصر تولي أهمية خاصة لاحترام مبادئ القانون الدولي، وتحرص على تعزيز دور وفاعلية المنظمات الدولية والإقليمية متعددة القوى من أجل تحقيق واستدامة المصالح المشتركة، مع أهمية أن تظل الدولة الوطنية، واحترام سيادتها، حجر الأساس في بناء النظام الدولي".
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، اوضح شكري أن "الهدف الاستراتيجي الأول في برنامج عمل الحكومة المصرية قد تمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، اتساقا مع التكليف الرئاسي بالانتقال من مرحلة تثبيت الدولة، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، إلى مرحلة جني الثمار".
كانت هذه تفاصيل خبر شكري: مصر قوة إقليمية تدافع عن مصالح شعوب المنطقة إذا استدعت الحاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.