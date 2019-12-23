شكري: مصر قوة إقليمية تدافع عن مصالح شعوب المنطقة إذا استدعت الحاجة

أكد وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​، ان "مصر وباعتبارها قوة إقليمية تعمل لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة، بل وتدافع عنها إذا استدعت الحاجة"، مشيراً الى ان "مصر تولي أهمية خاصة لاحترام مبادئ القانون الدولي، وتحرص على تعزيز دور وفاعلية المنظمات الدولية والإقليمية متعددة القوى من أجل تحقيق واستدامة المصالح المشتركة، مع أهمية أن تظل ​الدولة​ الوطنية، واحترام سيادتها، حجر الأساس في بناء النظام الدولي".

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، اوضح شكري أن "الهدف الاستراتيجي الأول في برنامج عمل ​الحكومة المصرية​ قد تمثل في حماية ​الأمن​ القومي و​سياسة​ مصر الخارجية، اتساقا مع التكليف الرئاسي بالانتقال من مرحلة تثبيت الدولة، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، إلى مرحلة جني الثمار".