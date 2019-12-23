الخارجية الصينية تتهم واشنطن بانتهاك الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

حذّرت ​وزارة الخارجية الصينية​ من أن "​الولايات المتحدة​ تحوّل الكون ساحة معركة، بعدما أعلنت ​واشنطن​ إنشاء ذراع عسكرية جديدة تحت مسمى "قوة فضائية"، معتبرةً أن "هذه التصرفات الأميركية تنتهك بقوة الاجماع الدولي بشان الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وتشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلام في ​الفضاء الخارجي​". ودعت ​المجتمع الدولي​ "لتبني نهج مسؤول وحكيم لمنع تحول الفضاء الخارجي لساحة معركة جديدة".

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