حبشي تقدم بكتاب معلومات جديد من وزارة الاتصالات حول الطبيعة القانونية لمكتب الخليوي

تقدم عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب انطوان حبشي بكتاب معلومات جديد من ​وزارة الاتصالات​ حول الطبيعة القانونية لمكتب الخليوي والاموال التي ترده من شركتي الخليوي وآلية انفاق هذه الاموال، كما في الخطوط الخليوية الثابتة والمجانية وتحديد من هم المستفيدين منها خلال العشر سنوات الماضية.

كما طلب حبشي "معلومات عن السيارات المملوكة من ​اوجيرو​ لناحية عددها، ونوعها، وتاريخ صنعها، وأرقام لوحاتها والغايات المخصصة لها والعقود التي اشتريت من خلالها هذه السيارات، وما إذا كان التعاقد تم بالتراضي ام بالاستناد إلى مناقصة مع تحديد تفاصيلها، وتحديد السيارات الموضوعة بتصرف المدير العام واعضاء مجلس إدارة الهيئة، المستخدمين مع تحديد أسمائهم ومراكزهم، مستشارو الرئيس، المدير العام، وزير الاتصالات ومستشاروه، موظفون، قضاة، وزراء، نواب، ضباط وغيرهم".

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